Новые правила назначения детских выплат вступают в силу

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Минтруд утвердил порядок предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и обращения за ней. Такой приказ ведомства от 25 января 2023 № 40н вступает в силу 9 июля. Кто имеет право на такую поддержку и как ее получить, разбиралась «Парламентская газета».

Обратиться с заявлением о назначении выплаты, согласно приказу, вправе гражданки России, постоянно проживающие на территории нашей страны, если ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года до 1 января 2023 год, и имеет российское гражданство. Если мама ребенка умерла или ее лишили родительских прав, обратиться за деньгами может отец, усыновитель или опекун, но только если у него также есть гражданство РФ и он постоянно живет в России. Размер среднедушевого дохода семьи при этом не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе.

Заявление можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если это сделать не позднее шести месяцев со дня появления малыша на свет, деньги начислят с месяца рождения ребенка. В остальных случаях — с месяца обращения за ее назначением.

Сначала выплату назначат до достижения ребенком возраста одного года. После этого нужно подать новое заявление: сперва на срок, пока малышу не исполнится два года, а затем — три года. Перечислять деньги будут за полный месяц независимо от даты рождения ребенка, даты достижения им трехлетнего возраста или дня обращения за деньгами.

Заявление о назначении выплаты необходимо подать в территориальный орган Фонда социального страхования. Сделать это можно лично, через МФЦ, а также дистанционно — через портал госуслуг. Принять решение о назначении выплаты или отказе в ней сотрудники фонда должны в течение 10 рабочих дней.

Размер выплаты — прожиточный минимум на ребенка для региона, где живет семья. «В среднем по России ежемесячная выплата составляет около 14 тысяч рублей», — пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.