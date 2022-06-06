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Новые Макдоналдсы должны открыться в Самаре до конца июля 2022 года

6 июня 2022 09:41
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Новые Макдоналдсы должны открыться в Самаре до конца июля 2022 года

Все точки общепита американской сети «Макдоналдс» поэтапно должны открыться в Самаре до конца июля 2022 года. Об этом 63.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Во второй половине — конце июня планируется открытие ресторана на Полевой. Затем откроют точки на Московском шоссе — Кирова и в Южном городе. После — остальные. Ожидается, что все рестораны откроют до конца июля, — сообщил собеседник редакции.

Он уточнил, что всех сотрудников оставили. Работать будут на тех же условиях, с той же зарплатой. В ресторанах кардинальных перемен не будет. Изменят корпоративные цвета. Логотипы McDonald’s уберут как с оборудования, так и с формы сотрудников. Из работников никто бренд не оплакивает. Большинство — юные ребята до 20 лет. Им по факту все равно, где работать.

По словам источника 63.RU, из меню ресторана уберут пару позиций: «Биг Мак» и «Макфлурри». Остальные останутся — только названия изменятся.

— Ну, например, «Чикен Макнаггетс» станут просто наггетсами. И всё в таком духе. То есть уберут приставку «Мак». По напиткам понимания пока нет. Coca-Cola не будет. А что вместо них — неизвестно, — объяснил собеседник 63.RU.

Как назовут обновленные рестораны «Макдоналдс», пока точно неизвестно. Но, видимо, именно под эту цель зарегистрированы аж 8 брендов: «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так», «Тот самый», «Это он», «Точно он» и «Компас». 8-й вариант неизвестен, но, по информации СМИ, он будет созвучен с оригинальным.

Рестораны McDonald’s приостановили работу в Самаре и других городах страны после введения санкций против России из-за спецоперации на Украине. Сотрудников отправили в режим простоя, сохранив за ними 2/3 зарплаты.

В мае представители McDonald’s объявили, что полностью избавятся от активов в России. И покупатель быстро нашелся. 2 июня Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald’s. При этом продавец в течение 15 лет будет вправе на рыночных условиях выкупить его обратно. А вот новый владелец не сможет использовать бренд и рецептуры американской корпорации.

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