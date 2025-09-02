Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе «СВОё Дело. Самарская область».
«Ее цель – помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе», – отметил глава региона.
В рамках этого проекта можно будет получить всю необходимую информацию о том, как открыть свой бизнес, как сделать его более успешным и какие меры поддержки предусмотрены в Самарской области для субъектов малого и среднего предпринимательства.
«СВОё Дело. Самарская область» – это сайт, образовательные модули, консультации и мероприятия, призванные расширить профессиональные навыки участников проекта.
Участники проекта разработают бизнес-идею, пройдут обучение основам бизнеса, составят индивидуальную карту развития бизнеса и в конце обучения получат сертификат.
Оператор программы – региональный центр «Мой бизнес». Программа реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».
Подробную информацию можно получить по телефону 8 800 300-63-63. Подать заявку: https://svoedelo.mybiz63.ru/
Фото: пресс-служба облправительства