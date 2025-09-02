Я нашел ошибку
Главные новости:
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре утром горел автомобиль
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев

2 сентября 2025 13:00
139
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе «СВОё Дело. Самарская область».

«Ее цель – помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе», – отметил глава региона.

В рамках этого проекта можно будет получить всю необходимую информацию о том, как открыть свой бизнес, как сделать его более успешным и какие меры поддержки предусмотрены в Самарской области для субъектов малого и среднего предпринимательства.

«СВОё Дело. Самарская область» – это сайт, образовательные модули, консультации и мероприятия, призванные расширить профессиональные навыки участников проекта. 

Участники проекта разработают бизнес-идею, пройдут обучение основам бизнеса, составят индивидуальную карту развития бизнеса и в конце обучения получат сертификат. 

Оператор программы – региональный центр «Мой бизнес». Программа реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Подробную информацию можно получить по телефону 8 800 300-63-63. Подать заявку: https://svoedelo.mybiz63.ru/

Фото: пресс-служба облправительства

Теги: В центре внимания

Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
02 сентября 2025, 09:23
Мы гордимся тем, что на территории Самарской области дислоцируются части 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Общество
174
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
01 сентября 2025, 10:54
Сегодня более 130 тысяч школьников пришли в школы, и почти 11 тысяч малышей – первый раз в первый класс. Образование
357
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
01 сентября 2025, 10:40
В 2025/2026 учебном году в губернии будут работать 666 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Образование
360
В центре внимания
2 сентября 2025  13:00
130
