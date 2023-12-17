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Новогодний стол из "Иронии судьбы": его стоимость в этом году

17 декабря 2023 18:11
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На набор продуктов в этом году нужно будет потратить почти 8,5 тысячи рублей.

Чтобы повторить новогодний стол главной героини из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", в этом году нужно будет потратить почти 8,5 тысячи рублей, при этом дороже всего обойдутся заливная рыба и три бутылки шампанского, а дешевле всего - яйца под майонезом и килограмм апельсинов, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов для ведения бизнеса "Контур.Маркет".

"Набор продуктов и блюд подсказал фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!": заливная рыба, шпроты, ростбиф, оливье, апельсины, яйца под майонезом, селедка под шубой, шампанское, коньяк, вино. Выяснилось, что в 2023 году за этот набор придется выложить 8465,6 рубля - на 22% больше, чем в прошлом году", - выяснили аналитики, изучив чеки более 100 тысяч магазинов во всех регионах РФ за ноябрь и неполный декабрь 2022 и 2023 годов.

Среди самостоятельных блюд дороже всего обойдется полкило говяжьего ростбифа - 804 рубля. Год назад он стоил 550 рублей. Следом по стоимости идут шпроты, которые за год не изменились в цене: в 2023 и 2022 году их можно было купить по 196 рублей за баночку в 175 граммов. Полкило копченой колбасы в этом году подорожали до 178 рублей с 163,5 рубля в 2022 году. А самой недорогой закуской стал килограмм апельсинов - 165 рублей. Год назад их можно было купить за 116 рублей.

Из напитков на столе героини "Иронии судьбы" были коньяк, вино и три бутылки шампанского. Пол-литра коньяка в этом году подорожали до 685 с 645 рублей, бутылка шампанского обойдется в 721 рубль против прошлогодних 702 рублей. Дороже всего из напитков обойдутся три бутылки шампанского - 1605 рублей против 1292 рублей год назад.

Кроме того, на столе у героини были оливье, селедка под шубой, заливная рыба и яйца под майонезом. Среди этих блюд дороже всего обойдется повторить заливную рыбу - 3154,8 рубля вместо прошлогодних 2481,4 рубля. Не так сильно подорожали салаты: селедка под шубой обойдется в 327,8 рубля (278,1 рубля в 2022 году), а оливье - в 545,6 рубля (445 рублей год назад). При этом самое подорожавшее за год блюдо стало самым недорогим среди всех - на пять яиц под майонезом уйдет всего 83,6 рубля, хотя год назад они стоили 54,3 рубля.

 

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