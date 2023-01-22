Новогодние живые ели самарцы в 2 раза чаще относят в мусор, чем сдают на переработку

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, что сделали или планируют сделать самарцы с отслужившей новогодней елью. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города, устанавливавшие живую елку на Новый год.

Живые новогодние ели 48% самарцев в этом году выбрасывают в мусор. 22% опрошенных сдает ель в переработку. 14% респондентов распилят дерево на дрова, 4% — на деревянные изделия и сувениры. Сдать новогоднюю ель в зоопарк планирует 1 из 100 горожан.



В целом по стране три года назад россияне более осознанно подходили к утилизации новогодней ели, чем сейчас.



Время проведения: 13—20 января 2023 года