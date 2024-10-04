Новогодние праздники в России продлятся 11 дней

127

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Так, 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, эти выходные переносятся на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря. Согласно календарю, новогодние каникулы продлятся 11 дней (с 29 декабря по 8 января).

Нерабочие дни также перенесены с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня, с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Во время ПМЭФ глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что ведомство изучает инициативу признать 31 декабря официальным выходным днём, пишет РТ.