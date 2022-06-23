Новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января

130

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда.

Там указывается, что ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных.

"Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим", — говорится в сообщении.

В министерстве также обратили внимание, что выходные 1 и 8 января, совпадающие с праздниками, переносятся на 24 февраля и 8 мая, поэтому в феврале одна рабочая неделя будет трехдневной, сообщает РИА Новости.