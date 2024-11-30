Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компаний в Самаре

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9 из 10 компаний готовят подарки для сотрудников и/или их детей в честь нового года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

На Новый год 20% работодателей приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей. Только сотрудникам подарят подарки в 18% компаний. На каждом втором предприятии (53%) работников одаривать не планируют, а вот их детей порадуют к празднику.



36% компаний в этом году организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.



Время проведения: 12—26 ноября 2024 года



Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):

1. Календари с корпоративной символикой;

2. Канцелярские товары с корпоративной символикой (ручки, блокноты, ежедневники и проч.);

3. Сладости;

4. Алкоголь;

5. Новогодние сувениры с корпоративной символикой;

6. Продукция компании;

7. Другое (кружки, мерч, билеты на развлекательные мероприятия, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы и проч.).