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Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компаний в Самаре

30 ноября 2024 11:54
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Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компаний в Самаре

9 из 10 компаний готовят подарки для сотрудников и/или их детей в честь нового года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

На Новый год 20% работодателей приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей. Только сотрудникам подарят подарки в 18% компаний. На каждом втором предприятии (53%) работников одаривать не планируют, а вот их детей порадуют к празднику.

36% компаний в этом году организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.
 

Время проведения: 12—26 ноября 2024 года

Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):
1. Календари с корпоративной символикой;
2. Канцелярские товары с корпоративной символикой (ручки, блокноты, ежедневники и проч.);
3. Сладости;
4. Алкоголь;
5. Новогодние сувениры с корпоративной символикой;
6. Продукция компании;
7. Другое (кружки, мерч, билеты на развлекательные мероприятия, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы и проч.).

Теги: Опрос

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