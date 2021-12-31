Новогодние подарки партнерам и клиентам дарит практически каждая вторая компания

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Новогодние подарки для партнеров и клиентов в этом году подготовили 45% компаний. Год назад подарки дарили 4 из 10 работодателей. До пандемии в 2019 году — 48%.



Самым распространенным корпоративным подарком являются календари. На втором месте — сладости, на третьем — алкоголь. Компании дарят партнерам свою продукцию, наборы чая или кофе, канцпринадлежности и кружки. Среди необычных подарков назывались «ватрушки» для катания с горок и куртки с подогревом.



Однако, по данным SuperJob, корпоративные подарки на этот Новый год дарят чаще, чем в прошлом году, и совсем немного реже, чем до ковида. В опросе приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.