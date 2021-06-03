Новобранцы спортивной роты ЦСКА примут Военную присягу на площади Славы

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4 июня в 11.00 на площади Славы у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоится торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих спортивной роты ЦСКА, г. Самара.

Торжественное принятие присяги – важнейшее событие в жизни солдата, церемония, после которой новобранец становится полноценным военнослужащим российской армии.

Спортивные роты были возрождены в составе Вооружённых Сил РФ в 2013 году по поручению Президента РФ В.В. Путина. Главная задача спортрот – дать возможность перспективным спортсменам пройти срочную службу без отрыва от тренировочного и соревновательного процессов. Сегодня в составе Вооружённых Сил РФ пять спортивных рот, одна из них – в нашем городе, все они функционируют под эгидой ЦСКА.

За восемь лет с момента возрождения спортивной роты ЦСКА в Самаре прошли военную службу более 700 спортсменов. За время срочной службы армейцы становились победителями и призёрами российских и международных соревнований, завоевывая награды в копилку России и армейского Клуба.

Среди призывников весеннего призыва 2021 года спортсмены – члены сборных команд России по Олимпийским видам спорта. Юноши прибыли в Самару из регионов Центрального и Восточного военных округов.