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Новобранцы спортивной роты ЦСКА, г. Самара приняли Военную присягу

30 ноября 2021 12:18
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Новобранцы спортивной роты ЦСКА, г. Самара приняли Военную присягу

27 ноября в военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге рядовых спортивной роты ЦСКА, г. Самара. На верность Отечеству присягнули 40 новобранцев - членов сборных команд России по олимпийским видам спорта. Все они уже состоявшиеся спортсмены, известные в мире российского спорта.

В их числе титулованные армейские фехтовальщики - серебряные призёры командного турнира рапиристов на Олимпийских играх в Токио – победитель Первенства мира в команде, обладатель юниорского Кубка мира Антон Бородачев и победитель Первенств Европы и мира Кирилл Бородачев. Присягу приняли также Мастер спорта международного класса по стрельбе из лука Буянто Осоров, Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Даниил Вагайцев и многие другие лидеры отечественного и мирового спорта.

На церемонии приведения к Военной присяге рядовых напутствовали временно исполняющий обязанности начальника самарского филиала ЦСКА Виталий Голумеев и почетный председатель Самарского регионального отделения «Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ» генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов. Новобранцам пожелали добросовестно служить и достойно исполнять свой воинский долг под знаменами ЦСКА и России.

- Сегодня действительно торжественный день, - рассказал пресс-центру ЦСКА/Самара Даниил Вагайцев. - Меня переполняют эмоции. Я очень хотел попасть в спортивную роту ЦСКА, а берут сюда далеко не всех. Для меня было важно отслужить в российской армии и не бросать большой спорт. Это возможность совместить два столь значимых для меня дела. Уникальной особенностью спортроты ЦСКА является возможность для спортсменов продолжать тренировочный процесс и выезжать на сборы и на соревнования. При этом мы прошли полноценный «Курс молодого бойца», включая огневую подготовку на военном полигоне. Самым сложным для меня были ранние подъемы в 6 утра. Несмотря на то, что спортсмены живут практически в армейском режиме на сборах и подготовке к крупным стартам, вставать так рано не приходилось. Но это все мелочи в сравнении с тем, какие знания и навыки мы с товарищами по роте уже успели получить. И это только начало! – подытожил спортсмен.

- Волнения нет совсем.  Накануне тоже не переживал перед присягой, - поделился с пресс-центром ЦСКА/Самара новоиспеченный солдат российской армии, рапирист Кирилл Бородачев. - Я знал, что хочу служить именно в спортивной роте ЦСКА. Я серьезно отношусь к вопросу продолжения своей спортивной карьеры и при этом было желание, как положено, отслужить в армии. Здесь получится все совместить. Приятно было, что нас с братом приехали поддержать на присягу родители.

Справочно:

Спортивные роты были возрождены приказом Министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу в 2013 году. Военнослужащие спортивных рот ЦСКА исполняют не только свой конституционный и гражданский долг, но и продолжают традиции армейского спорта высших достижений. Благодаря нововведению решена задача непрерывности подготовки спортсменов высшего уровня, представляющих Россию на международных спортивных и армейских соревнованиях.

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