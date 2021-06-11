Новая схема: телефонные мошенники теперь вымогают деньги под угрозой убийства

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Как пишет РИА Новости, телефонные мошенники в России начали использовать новую схему вымогательства денег с привлечением мнимых участковых и угрозами убийств родственников.

Москвич, ставший жертвой мошенников, рассказал корреспонденту РИА Новости, что ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился участковым и рассказал, что в районе якобы орудует ОПГ, вымогает деньги и угрожает расправами. "Участковый" отдельно подчеркнул, что "были летальные случаи", а также оставил свой контактный номер на случай подобных угроз.

Через несколько дней раздался новый звонок: некий мужчина потребовал перевести деньги по названным реквизитам, сказав, что за жертвой следят уже два месяца. В противном случае вымогатель пообещал "зарезать" или "перестрелять" потерпевшего и всех его родных. Расправа также ожидала жертву, если он кому-нибудь сообщит об этом звонке, говорил грозный голос на том конце провода.

Потерпевший позвонил "участковому", тот спросил, где находится жертва, и он назвал адрес. "Участковый" посоветовал перечислить средства вымогателям, объяснив, что будет проводиться спецоперация, преступников возьмут с поличным, и потребовал "ради секретности" никому об этом не рассказывать.

Еще через несколько минут перезвонил вымогатель, сказал, что если ему немедленно не перечислят деньги, то преступники приедут к потерпевшему домой. Тот, испугавшись, перечислил 50 тысяч рублей, однако преступнику этого оказалось мало и он потребовал заложить автомобиль. Случайный звонок одного из родственников потерпевшего остановил его в тот момент, когда он уже ехал за деньгами под залог авто.

В этот же день потерпевший написал заявление в полицию — в отдел МВД России по району Западное Дегунино. Там ему сообщили, что участковый с такими именем и фамилией действительно есть, но он никому в эти дни не звонил и вообще не работал.

Фото: ok.ru