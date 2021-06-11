Я нашел ошибку
Главные новости:
Пятидневный марафон концертов «5 закатов» завершился, задав настроение фестивалю, и теперь десятки локаций и событий готовы наполнить самарскую набережную креативом и свежими арт-идеями.
12 июня фестиваль «ВолгаФест»-2021 начинает работать в полную силу
Не рекомендуются организация и участие в очном формате в крупных массовых культурно-развлекательных мероприятиях, в том числе в Грушинском фестивале.
Информация от Управления Роспотребнадзора по Самарской области
С привлечением мнимых участковых и угрозами убийств родственников.
Новая схема: телефонные мошенники теперь вымогают деньги под угрозой убийства
В рамках мероприятия будет установлена специальная фотозона, яркий реквизит для создания фото, создана праздничная атмосфера для участников.
В регионе пройдут мероприятия в рамках Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови»
Дмитрий Азаров вручил заслуженным жителям региона государственные награды.
Дмитрий Азаров: "Ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный и достойный труд во благо Отечества"
Оборудована площадка с большим экраном для публичного показа футбольных матчей. Вход на фан-фестиваль свободный.
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
Депутаты-единороссы областного парламента расскажут жителям своих округов о том, что сделано на законодательном уровне за последние пять лет.
В Самарской области стартовала отчетная кампания «Единой России»
По выставке «Про жизнь губернскую и дела купеческие».
Детская картинная галерея: авторская экскурсия коллекционеров Валерия Грищенко и Сергея Рудняева 
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новая схема: телефонные мошенники теперь вымогают деньги под угрозой убийства

11 июня 2021 17:38
93
С привлечением мнимых участковых и угрозами убийств родственников.

Как пишет РИА Новости, телефонные мошенники в России начали использовать новую схему вымогательства денег с привлечением мнимых участковых и угрозами убийств родственников.

Москвич, ставший жертвой мошенников, рассказал корреспонденту РИА Новости, что ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился участковым и рассказал, что в районе якобы орудует ОПГ, вымогает деньги и угрожает расправами. "Участковый" отдельно подчеркнул, что "были летальные случаи", а также оставил свой контактный номер на случай подобных угроз.

Через несколько дней раздался новый звонок: некий мужчина потребовал перевести деньги по названным реквизитам, сказав, что за жертвой следят уже два месяца. В противном случае вымогатель пообещал "зарезать" или "перестрелять" потерпевшего и всех его родных. Расправа также ожидала жертву, если он кому-нибудь сообщит об этом звонке, говорил грозный голос на том конце провода.

Потерпевший позвонил "участковому", тот спросил, где находится жертва, и он назвал адрес. "Участковый" посоветовал перечислить средства вымогателям, объяснив, что будет проводиться спецоперация, преступников возьмут с поличным, и потребовал "ради секретности" никому об этом не рассказывать.

Еще через несколько минут перезвонил вымогатель, сказал, что если ему немедленно не перечислят деньги, то преступники приедут к потерпевшему домой. Тот, испугавшись, перечислил 50 тысяч рублей, однако преступнику этого оказалось мало и он потребовал заложить автомобиль. Случайный звонок одного из родственников потерпевшего остановил его в тот момент, когда он уже ехал за деньгами под залог авто.

В этот же день потерпевший написал заявление в полицию — в отдел МВД России по району Западное Дегунино. Там ему сообщили, что участковый с такими именем и фамилией действительно есть, но он никому в эти дни не звонил и вообще не работал.

 

Фото:   ok.ru

Теги: мошенники Новая схема

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани инженер одного из нефтеперерабатывающих заводов перевел 109 тысяч рублей мошеннику
11 июня 2021, 09:37
В Сызрани инженер одного из нефтеперерабатывающих заводов перевел 109 тысяч рублей мошеннику
Остерегайтесь мошенников, предлагающих доставить товары с торговых онлайн площадок . Криминал
277
Пенсионерка из Тольятти перевела аферисту более 200 тыс. рублей
07 июня 2021, 11:30
Пенсионерка из Тольятти перевела аферисту более 200 тыс. рублей
Остерегайтесь аферистов, которые выманивают  деньги онлайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети интернет. Криминал
441
У ветерана украли 400 тысяч рублей.
04 июня 2021, 18:36
Обманувшие ветерана войны Василия Пронина телефонные мошенники задержаны
У ветерана украли 400 тысяч рублей.
Закон
893
В центре внимания
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
173
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021  13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
186
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
11 июня 2021  09:58
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
205
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
590
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
762
Весь список