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НОЦ "Инженерия будущего": Выходим в космос
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НОЦ "Инженерия будущего": Выходим в космос

29 марта 2021 15:10
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Главная идея – НОЦ «Инженерии будущего» должен стать чем-то вроде «единого окна» для работы с частными создателями космической техники.

Делегация в составе советника Губернатора Самарской области, Генерального директора ИРР Ольги Михеевой и проектного директора НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», статс-секретаря ИРР Дениса Гусева и руководителя грантового офиса Алексея Комягина провела встречу с исполнительным директором по перспективным программам и науке Роскосмоса Александром Блошенко, Сергеем Прохоровым, директором Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса, и его заместителем Оксаной Вольф.

Обсудили создание Центра коммерческого космоса. Главная идея – НОЦ «Инженерии будущего» должен стать чем-то вроде «единого окна» для работы с частными создателями космической техники.

Как это будет работать? Пример: у частного лица есть идеи и возможности по созданию космического аппарата. Но есть потребность в испытательном оборудовании, привлечении специалистов, нужно оформить документацию и т.д. Если проект достойный и прорывной - за дело беремся мы и вся команда «Инженерии будущего». Находим испытательную площадку и людей, готовых вложиться материально, помогаем разобраться с документами, координируем сотрудников вузов, взаимодействуем с Роскосмосом. В итоге – уникальная компетенция у нас, экономия сил, времени и денег – у частной компании.

Такая идея возникла, потому что в России уже образовалась довольно крупная прослойка интеллектуалов от бизнеса. Они готовы вкладываться в космос, но постоянно сталкиваются с различными препятствиями - административными и техническими. Роскосмос, Центр коммерческого космоса и НОЦ "Инженерия будущего" хотят облегчить их труд.

Ещё одна идея Александра Блошенко — привлечь молодёжь к работе Центра экспериментов в космосе довольно необычным образом.

Новая задача НОЦ «Инженерия будущего» - провести конкурс среди студентов и школьников. Учащиеся смогут предложить свой проект эксперимента на Международной космической станции. Похожие конкурсы проводит НАСА: дети пишут рассказы о космических приключениях, предлагают стратегии колонизации планет, придумывают названия для марсоходов. Уверены, наши ребята способны удивить своим креативом весь мир!

Также Роскосмос очень заинтересовался разработкой участников молодёжного НОЦ «Инженерия будущего». Мы уже писали о СКБ RocketLAV, парни сняли шикарное видео про свою ракету Capella-МЛ: https://t.me/c/1429243041/85. Её запуск предположительно состоится в апреле, и мы организуем онлайн-трансляцию. Как студенты покоряют небеса — можно будет посмотреть на наших каналах в прямом эфире! 

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Комментарии

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