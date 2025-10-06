Я нашел ошибку
Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. 
Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного. 
Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Каждый из участников нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 
Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.
Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте
На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.
Всероссийская викторина «История будущего» пройдет в губернии на трёх площадках
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада

6 октября 2025 14:02
169
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада

Октябрьское полнолуние произойдет 7 числа в 7:49 по самарскому времени. Поскольку 8 октября Луна окажется в перигее своей орбиты (на минимальном расстоянии от Земли - 359818 км), то в предыдущие и последующие дни она будет выглядеть больше, в главное - на 25 % ярче, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН). Такой эффект принято называть суперлунием.

Луна будет находиться в близких к идеальным условиям для наблюдения и фотографирования условиях, но вот два звездопада, которые проходят в эти дни, - Ориониды и Дракониды - рассмотреть из-за нее вряд ли удастся.

Как сообщили астрономы московского планетария, Дракониды можно будет увидеть в ночь пика этого метеорного потока - с 8 на 9 октября. Ожидается от 5 до 15 метеоров в час. Наблюдать метеоры нужно над северо-западным горизонтом.

Пи активности Орионид придется на ночь новолуния 21 октября 2025 года - тогда появится возможность увидеть звездопад. Интенсивность потока составит около 15 метеоров в час. Наилучшие условия для наблюдения - до рассвета 21 октября и вечером 21 октября после 22 часов по самарскому времени, пишет СитиТраффик.

