Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада

Октябрьское полнолуние произойдет 7 числа в 7:49 по самарскому времени. Поскольку 8 октября Луна окажется в перигее своей орбиты (на минимальном расстоянии от Земли - 359818 км), то в предыдущие и последующие дни она будет выглядеть больше, в главное - на 25 % ярче, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН). Такой эффект принято называть суперлунием.

Луна будет находиться в близких к идеальным условиям для наблюдения и фотографирования условиях, но вот два звездопада, которые проходят в эти дни, - Ориониды и Дракониды - рассмотреть из-за нее вряд ли удастся.

Как сообщили астрономы московского планетария, Дракониды можно будет увидеть в ночь пика этого метеорного потока - с 8 на 9 октября. Ожидается от 5 до 15 метеоров в час. Наблюдать метеоры нужно над северо-западным горизонтом.

Пи активности Орионид придется на ночь новолуния 21 октября 2025 года - тогда появится возможность увидеть звездопад. Интенсивность потока составит около 15 метеоров в час. Наилучшие условия для наблюдения - до рассвета 21 октября и вечером 21 октября после 22 часов по самарскому времени, пишет СитиТраффик.