«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт

4 ноября культурный центр «ЗИМ Галерея» присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Галерея будет работать с 15.00 до 21.00. Событийная программа (12+) начнется в 16.00 открытием выставки об архитектуре самарского спорта. Гостей также ждет авторская экскурсия по выставке Оксаны Стоговой, лекция про советский модернизм и лекция-концерт о музыке эпохи оттепели. Вход на все мероприятия свободный.

Программа «Ночи искусств» в культурном центре «ЗИМ Галерея»

4 ноября, 15.00–21.00. Вход свободный.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155

16.00 – открытие выставки «Искусство на арене. Архитектура самарского спорта» (12+)

В экспозиции представят информацию о более чем 20 существующих, утраченных или нереализованных зданиях, комплексах, проектах и произведениях монументального искусства 1903–2020 годов. На открытии пройдет кураторская экскурсия историка архитектуры Армена Арутюнова. Выставка приурочена к проведению в Самаре Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

17.00 – авторская экскурсия Оксаны Стоговой по выставке «Интерпретация истории искусств» (12+). Художница расскажет об идее и реализации проекта, о результатах исследования и особенностях восприятия цвета в произведениях искусства на примере картин Ван Гога, Матисса, Рембрандта, Петрова-Водкина, да Винчи и других знаменитых авторов.

18.00 – лекция Армена Арутюнова «70 лет советского модернизма» об архитектурном наследии Куйбышева 1960–1980-х. Мероприятие приурочено к годовщине подписания 4 ноября 1955 года) Никитой Хрущевым постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

19.00 – лекция-концерт «Музыкальный ландшафт оттепели: ВИА, эстрада, джаз и авторская песня» (12+). Музыкант Дмитрий Дмитриев расскажет о феноменах советской музыки 60-х – об исполнителях, композиторах, фестивалях, о поиске творческой уникальности и влиянии мировой культуры на музыку в СССР, а также вместе с пианистом Денисом Льноградским исполнит несколько знаковых композиций.