Я нашел ошибку
Главные новости:
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
В Туле 19 человек пострадали после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей
В Туле 19 человек пострадали после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей
На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей
На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП
92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов
Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.5
1.03
EUR 93.39
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт

31 октября 2025 10:29
85
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт

4 ноября культурный центр «ЗИМ Галерея» присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Галерея будет работать с 15.00 до 21.00. Событийная программа (12+) начнется в 16.00 открытием выставки об архитектуре самарского спорта. Гостей также ждет авторская экскурсия по выставке Оксаны Стоговой, лекция про советский модернизм и лекция-концерт о музыке эпохи оттепели. Вход на все мероприятия свободный.  

Программа «Ночи искусств» в культурном центре «ЗИМ Галерея»

4 ноября, 15.00–21.00. Вход свободный.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155

16.00 – открытие выставки «Искусство на арене. Архитектура самарского спорта» (12+)

В экспозиции представят информацию о более чем 20 существующих, утраченных или нереализованных зданиях, комплексах, проектах и произведениях монументального искусства 1903–2020 годов. На открытии пройдет кураторская экскурсия историка архитектуры Армена Арутюнова. Выставка приурочена к проведению в Самаре Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

17.00 – авторская экскурсия Оксаны Стоговой по выставке «Интерпретация истории искусств» (12+). Художница расскажет об идее и реализации проекта, о результатах исследования и особенностях восприятия цвета в произведениях искусства на примере картин Ван Гога, Матисса, Рембрандта, Петрова-Водкина, да Винчи и других знаменитых авторов. 

18.00 – лекция Армена Арутюнова «70 лет советского модернизма» об архитектурном наследии Куйбышева 1960–1980-х. Мероприятие приурочено к годовщине подписания 4 ноября 1955 года) Никитой Хрущевым постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

19.00 – лекция-концерт «Музыкальный ландшафт оттепели: ВИА, эстрада, джаз и авторская песня» (12+). Музыкант Дмитрий Дмитриев расскажет о феноменах советской музыки 60-х – об исполнителях, композиторах, фестивалях, о поиске творческой уникальности и влиянии мировой культуры на музыку в СССР, а также вместе с пианистом Денисом Льноградским исполнит несколько знаковых композиций. 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
31 октября 2025, 09:28
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Культура
87
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
30 октября 2025, 17:34
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец. Общество
476
Паспорта вручены школьникам, проявившим себя в учебе, спорте, социально значимой деятельности.
29 октября 2025, 17:29
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
Паспорта вручены школьникам, проявившим себя в учебе, спорте, социально значимой деятельности. Общество
485
В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
369
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
332
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
717
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
346
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
361
Весь список