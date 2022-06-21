Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов

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Принадлежащая главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов, сообщили организаторы торгов Heritage Auction, передает РИА Новости.

Стартовая цена лота, средства от продажи которого Муратов намерен передать в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ, составила 550 тысяч долларов.

"Все деньги, которые мы сегодня выручим, мы передаем ЮНИСЕФ", — сказал Муратов перед официальным началом торгов. По его словам, организация пообещала, что все вырученные средства будут предназначены всем странам, где есть дети-беженцы из Украины, в том числе Польше, России, Германии, Молдавии, Словении, Чехии и Венгрии.

"Если ЮНИСЕФ решит и если мы соберем крупную сумму денег, они могут часть денег распределить в пользу детей-беженцев в Африке и Лаосе", — сказал главред "Новой газеты".

Он выразил надежду, что его инициативу поддержат люди по всему миру.

Сергей Бобылев/ТАСС