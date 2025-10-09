Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время подозреваемую допрашивает следователь.
В Чапаевске молодая мать подозревается в систематическом избиении своих малолетних детей
Участниками стали 150 спортсменов из 12 регионов страны.
Спортсмены сборной Самарской области завоевали пять наград всероссийских соревнований по сумо 
Одним из представителей отрасли является компания VIVAT, которая  производит маломерные суда длиной до 7 метров.
Самарская область становится центром маломерного судостроения
Это не первое признание творчества писателя.
Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии.
Выпускник «Школы героев» помогает ветеранам СВО осваивать новую профессию
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С.
10 октября в регионе без осадков, до +19°С
Цель инициативы - согреть людей, попавших в трудную ситуацию, не имеющих определенного места жительства. 
В Тольятти в ночное время начал работать социальный автобус для бездомных
На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.
В Сергиевском районе горели дом и 10 тонн сена
Лента новостей
Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи

9 октября 2025 16:09
132
Это не первое признание творчества писателя.

Нобелевская премия 2025 года по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме, передает РИА Новости.

Это не первое признание творчества писателя. Среди многочисленных наград Краснахоркаи — Международная Букеровская премия (2015), американская Национальная книжная премия за переводную литературу (2019) и высшая государственная награда Венгрии — Премия Кошута (2004). Известная критик Сьюзен Сонтаг называла его "современным венгерским мастером апокалипсиса".

Награда присуждена «за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства», пишет РБК.

