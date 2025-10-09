Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи

132

Нобелевская премия 2025 года по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме, передает РИА Новости.

Это не первое признание творчества писателя. Среди многочисленных наград Краснахоркаи — Международная Букеровская премия (2015), американская Национальная книжная премия за переводную литературу (2019) и высшая государственная награда Венгрии — Премия Кошута (2004). Известная критик Сьюзен Сонтаг называла его "современным венгерским мастером апокалипсиса".

Награда присуждена «за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства», пишет РБК.