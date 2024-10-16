НКО Самарской области научатся работать с женщинами в селах и малых городах

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БФ «Культура благотворительности» подвел итоги отбора участников в проект «НКО в помощь сельчанкам». В рамках проекта 11 НКО из Самарской области пройдут стажировки, научатся оценивать потребности жительниц сел и разработают комплексные программы их поддержки.

В последнее время социальная нагрузка на женщин значительно выросла. НКО, работающие в сельских территориях, наблюдают ситуацию существенных финансовых ограничений женщин, нехватки рабочих мест. Они знают лично и часто взаимодействуют с активными жительницами в рамках своей работы. Но редко реализуют направления, связанные с развитием социально-деловой самореализации жительниц сел или созданием возможностей дополнительного заработка. Сотрудникам НКО часто не хватает необходимых компетенций для внедрения в свою работу этих направлений.



БФ «Культура благотворительности» запустил проект «НКО в помощь сельчанкам» при поддержке Фонда президентских грантов. Цель проекта — дать НКО дополнительные ресурсы и инструменты для работы с запросами и потребностями женщин, которые хотят создавать что-то новое в своем сообществе, помогая себе и другим развиваться. В проект пригласили представителей НКО Самарской области. Именно здесь, по результатам исследования потребностей НКО, больше всего организаций, заинтересованных в развитии этого направления.

Заявки поступили из 14 муниципальных районов Самарской области от 20 некоммерческих организаций, в отборе приняли участие 29 представителей организаций. Самый маленький населенный пункт, из которого пришла заявка – село Старопохвистнево, где проживает всего около 1300 жителей. Самый крупный населенный пункт – город Жигулевск. Наибольшее количество заявок (по 3) поступило из Клявлинского и Кинельского районов, на втором месте – Безенчукский и Сергиевский (по 2 заявки).

Вот что мотивирует организации участвовать в проекте:

— Общение. Повышение статуса в обществе. Участие в социально-экономическом развитии села. Улучшение качества жизни сельской семьи. Реализация своего творческого потенциала, а также других женщин родного села, — МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский»

— Это новый опыт, знания и возможность расширить свои горизонты, новые возможности оказывать помощь, развиваться, передавать свой опыт, — Благотворительный фонд "Лекало Добра".

— Хотим роста. И опыт других НКО всегда нас провоцирует на новые проекты, — Благотворительный фонд "Сей Добро ЛД".

В итоге эксперты определили список участников, отобранных в проекте «НКО в помощь сельчанкам». Он опубликован на сайте БФ «Культура благотворительности».

Уже совсем скоро участники проекта соберутся для знакомства, обмена опытом и пополнения своих знаний и идей о том, как можно интересно и с пользой настроить работу с женщинами в своих сообществах. В проекте запланированы вебинары по оценке потребностей женщин и разработке комплексных программ поддержки, стажировки в Архангельскую область и Карелию для знакомства с успешными практиками и опытом НКО по работе с женщинами. По итогам участники разработают комплексные программы поддержки женщин и начнут их осуществлять.

Вся информация о ходе проекта публикуется в группе ВКонтакте «НКО в помощь сельчанкам».

Проект реализуется БФ «Культура благотворительности» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта в Самарской области — БФ «Хорошие истории».