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«Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны» - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона

5 декабря 2022 20:11
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Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды.

В понедельник, 5 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с многодетными матерями региона. В ней приняли участие женщины, воспитывающие пять и более детей, взявшие на попечение детей из ЛНР и ДНР, мамы участников СВО и самарцев, которые помогают восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, а также жительницы региона, внесшие особый вклад в развитие области. Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды.

«Это возможность не только встретиться с вами и вручить заслуженные награды, но и сделать проверку тех усилий, которые мы предпринимаем по поддержке материнства, детства, защиты интересов семьи, - сказал Дмитрий Азаров, начиная встречу. - Это возможность проверить, насколько те решения, которые мы исполняем сегодня и которые предлагаются вновь, актуальны и востребованы. И рассчитываю, что мы с вами сегодня по сложившийся уже традиции поговорим о темах, которые вас волнуют».

Глава региона отметил, что сегодня внимание государства и лично Президента страны к вопросам поддержки семей и помощи детям – колоссальное: «Владимир Владимирович Путин на протяжении всех лет руководства страной уделяет повышенное внимание поддержке семей с детьми. Вы знаете, что все новые и новые меры вводятся, действующие меры корректируются в лучшую сторону. Меры поддержки будут совершенствоваться, вне всякого сомнения».

В Самарской области действует 35 мер поддержки семей с детьми. Как добавил губернатор Дмитрий Азаров, колоссальный импульс работе по защите материнства, развитию института семьи, созданию условий для гармоничного воспитания детей придали национальные проекты, инициированные Президентом страны, а также комплекс мероприятий в рамках Десятилетия детства, объявленного в России Владимиром Путиным. Все это позволило добиться ощутимых результатов и в Самарской области.

«Мы за короткий период построили уже 50 новых детских садов и 9 школ, еще 9 школ у нас в планах. Отремонтировали и построили новые школы искусств, дома культуры, учреждения здравоохранения, спортивную инфраструктуру. Численность этих объектов идет на сотни», - подчеркнул глава региона.

Наравне с федеральными мерами поддержки семей и детей в Самарской области действуют и региональные. Так, с 2020 года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова мамам, у которых появился на свет первенец, вручаются подарочные наборы «Наше сокровище». Это набор одежды и принадлежностей, которые потребуются на первых месяцах жизни ребенка.

«Конечно, очень рад, что акция, которую мы начали в 2020 году, сегодня пользуется уважением. С удовольствием этот подарок получают молодые мамы», - сказал Дмитрий Азаров.

На встрече с губернатором многодетные мамы рассказали о своих семьях, общественно значимой работе, которой они занимаются.

 

Фото:   Юлия Рубцова

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