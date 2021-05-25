Николай Абашин: "Планируем, что посевная кампания завершится на текущей неделе, предположительно 28 мая"

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Во вторник, 25 мая, Дмитрий Азаров провел опративное совещание с членами областного Правительства, главами муниципальных образований и руководителями ведомств, на котором обсудили ход посевной в регионе.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин доложил, что по состоянию на сегодня посеяно более 1,506 млн га яровых культур, что составляет 98% от плана.

«В прошлом году на эту дату было посеяно 1,443 млн га. Учитывая, что посевная кампания стартовала почти на 3 недели позже, чем в прошлом году, темпы проведения весенне-полевых работ значительно выше», – отметил министр.

В общем объеме посеяно зерновых и зернобобовых – 672 тысячи га, технических культур – 761 тысяча га, из них – подсолнечника – 672 тысячи га и кормовых – 67,5 тысяч га. Кроме того, посажено 4 тысячи га картофеля и посеяно 3 300 га овощных культур. Остается засеять небольшие площади поздних яровых культур, таких, как гречиха, просо и кукуруза.

«Планируем, что посевная кампания завершится на текущей неделе, предположительно 28 мая, – рассказал Николай Абашин. – В прошлом году работы завершились 5 июня».

По предварительным данным общая посевная площадь сельхозкультур составит 2,150 млн га, что на 20 000 га больше, чем в прошлом году.

Дмитрий Азаров отметил четкую организацию весенне-полевых работ в этом году и передал слова благодарности аграриям региона:

«Мы начали практически на три недели позже, чем в прошлом году. При этом заканчиваем посевные работы даже раньше. Давайте отметим четкую организацию работ. Несмотря на непростые погодные условия – сначала затяжная, поздняя весна, а потом аномально высокие температуры – удалось должным образом организовать проведение весенне-полевых работ. В сжатые сроки сельхозпроизводители, сельхозпредприятия справились с поставленной задачей. Давайте поблагодарим коллег».

Также министр доложил о работе по внесению минеральных удобрений и подкормке сельскохозяйственных культур. По информации министерства, озимые зерновые культуры подкормлены на площади 450 тысяч га. Под яровой сев минеральные удобрения внесены на площади 519,4 тысяч га.

«Работа по приобретению и внесению минеральных удобрений продолжается. По оперативной информации хозяйствами области накоплено 153 тысячи тонн минеральных удобрений, что в 1,5 раза превышает уровень прошлого года», – сообщил министр.

Также Николай Абашин сообщил о рисках, которые несет жаркая и засушливая весна:

«По данным Гидрометцентра, среднеобластной показатель осадков за период с 1 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года составил 72% от нормы. При этом, за 1 декаду и вторую декаду мая выпало в среднем 2,5 мм осадков или 20% от нормы. Если в ближайшее время не будет осадков, то, начиная с текущей недели, повсеместно могут появиться признаки почвенной засухи».

Дмитрий Азаров поручил министерству не оставлять аграриев региона один на один с этим вопросов, выработать план действий в случае, если лето будет засушливым, чтобы минимизировать риски потери урожая.

«Погодные условия действительно аномальные, и вы знаете, что многие рекорды уже побили, к сожалению. Давайте мы предметно распишем, буквально по каждой территории, там, где нам нужно предпринять максимум усилий, чтобы обеспечить урожай, – поставил задачу Глава региона. – Отдельно посмотрите, чем помочь предприятиям с точки зрения удобрений».

Также Губернатор поручил Николаю Абашину с сельхозпроизводителями проработать вопрос страхования посевов и помощи предприятиям по дополнительному внесению минеральных удобрений, чтобы минимизировать риски для предприятий.

«Защитите от потерь сельхозпроизводителей. Там, где сегодня есть прогноз, что урожая не будет в связи с погодными условиями и запасами влаги, еще раз проверьте, все ли застраховано, правильно ли документы оформлены. Давайте всех коллег, глав муниципальных образований, руководителей управлений в районах и самих сельхозпроизводителей на это нацелим. Необходимо заранее готовиться к защите интересов сельхозпроизводителей там, где мы можем понести потери. Жду ваших предложений. Две недели на отработку», – поручил Дмитрий Азаров.