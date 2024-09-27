Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов-М" сыграли вничью с «Уралом-М» - 0:0
"Крылья Советов-М" сыграли вничью с «Уралом-М» - 0:0
По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:
Информация о предстоящем матче «Крылья Советов» – «Химки»
Знаменитый литератор расскажет о своём творческом пути, а также поделится со слушателями воспоминаниями о своих современниках, живших и творивших в XX веке.
СОУНБ приглашает на встречу с одним из самых тонких лириков нашего времени – поэтом Евгением Рейном
Открытие выставки «Под небесами» обещает стать одним из самых ярких культурных событий Самары этого октября. 
В СОУНБ откроется выставка работ художника Владимира Опары
Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» особо отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.
На выставке-форуме «Промышленный салон» обсудили возможности повышения производительности труда
Индейка и запеченные яблоки помогут бороться с бессонницей.
Невролог рассказал об основных причинах бессонницы
Власти Дагестана сообщили, что окажут поддержку всем, кто пострадал во время инцидента.
Число погибших во время взрыва на АЗС в Махачкале возросло до пяти
Умерла исполнительница роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»
Умерла исполнительница роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.41
0.02
EUR 103.19
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Невролог рассказал об основных причинах бессонницы

27 сентября 2024 19:36
139
Индейка и запеченные яблоки помогут бороться с бессонницей.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, основатель форума «Ум, Красота, Любовь и Здоровье» в Москве Алексей Данилов в интервью рассказал «Известиям» 28 сентября об основных причинах бессонницы и о том, как на качество сна влияют питание и физическая активность.

По его словам, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2023 году, частые пробуждения во сне беспокоят 42% россиян.

Специалист отметил, что существует «правило 30 минут», которое позволяет определить, есть ли у человека инсомния. Если он тратит более получаса на засыпание, часто просыпается до будильника и проводит время без сна после ночных пробуждений, вероятность наличия бессонницы очень высока.

«Главной причиной бессонницы являются тревожные мысли, когда определенные события или переживания «не выходят из головы». Плохому сну также способствуют различные хронические заболевания, например, ишемическая болезнь сердца, цистит, заболевания желудочно-кишечного тракта», — сказал Данилов.

Он уточнил, что с наступлением осени, когда световой день становится короче, увеличивается потребность во сне. В темное время суток повышается синтез гормона мелатонина. Он способствует укреплению иммунитета, потому продолжительный сон в холодное время года — хорошая привычка.

Во время ночного отдыха запускаются процессы по переработке информации и саморегуляции, требующие энергетических затрат, объяснил специалист. Обильный прием пищи перед сном затрудняет эти процессы. В результате восстановление работоспособности происходит не до конца, организм становится более уязвимым к стрессовым воздействиям.

«Ужин должен состоять из легкоусвояемых продуктов, содержащих триптофан — предшественник мелатонина. Это могут быть индейка, хумус, запеченные яблоки, тыква, семечки», — добавил Данилов.

Он указал на то, что настоящий эликсир для сна — умеренная физическая активность. Интенсивную нагрузку лучше оставить на дневное время, а для вечера выбрать релаксационные техники, медитацию. Такое распределение по времени лучше вписывается в расписание биологических часов организма.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября
27 сентября 2024  13:45
В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября
325
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
27 сентября 2024  13:06
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
283
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
27 сентября 2024  11:59
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
297
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
27 сентября 2024  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
650
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
26 сентября 2024  14:05
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
473
Весь список