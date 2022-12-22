Неуплата налогов повлекла для сызранца арест иномарки

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Сызранец, оставшись без своего автомобиля марки «Peugeot», вспомнил об имеющейся задолженности и поспешил попрощаться с долгом, который накопился у него за неуплату налогов.

В отделении судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя налоговой задолженности. Сумма, от погашения которой уклонялся мужчина, составила 67 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель предупредили должника, что если после истечения срока для добровольного погашения долга обязательства не будут выполнены, к нему будут применены меры принудительного взыскания. Однако требования судебного пристава мужчина не выполнил.

Во время рейдового мероприятия «Дорожный пристав» должника выявили на дороге. Судебный пристав-исполнитель предложил ему оплатить задолженность на месте и разъяснил, что в случае неуплаты долга транспортное средство будет арестовано и отправлено на реализацию в счет погашения долга. Так как мужчина оплату не произвел сотрудник Службы составил акт описи и ареста его иномарки. Владельца предупредили, что у него есть 10 дней на погашение задолженности.

Данные действия побудили сызранца исполнить свои обязательства. Мужчина оплатил не только основной долг, но и исполнительский сбор, вынесенный ему за нарушение сроков исполнения требований судебного пристава.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.