«Нет уз святее товарищества»: вышел в свет сборник произведений участников СВО

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В июле состоялась презентация второго сборника рассказов и стихов, авторами которых являются ветераны СВО. Книгу «Нет уз святее товарищества» издал фонд «Защитники Отечества».

В сборник вошли 43 подлинных истории участников спецоперации. При его подготовке в филиалы фонда поступило более 750 историй от ветеранов СВО и членов семей погибших героев. Идея издать такую книгу родилась на Первом форуме ветеранов СВО.



В торжественном мероприятии приняли участие председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, писатель Захар Прилепин, член Наблюдательного совета фонда инок Киприан, депутат Государственной Думы РФ и народный артист России Дмитрий Певцов.

Были среди почетных гостей и Герои России – член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Рустам Сайфуллин, легендарный морпех «Струна» Владислав Головин, а также ветераны спецоперации и семьи защитников.

Церемония открылась минутой молчания в память о павших. Затем гости познакомились со второй книгой по проморолику. Авторы произведений, вошедших в сборник, Даниил Федорович и Юлиан Красавин презентовали стихи и фрагменты произведений из второго сборника.



«Наш общий долг – сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации, - рассказала Анна Цивилева. - Первая книга «Жизнь за други своя» уже распространена по всем регионам России – библиотекам, музеям, театрам. По ней были поставлены спектакли, на премьеру которых были приглашены ветераны и их семьи. «Нет уз святее товарищества» – это истории о любви и вере, ведь в основе подвига всегда лежит любовь – к Богу, ближнему и Родине».

Отметим, что первая книга с историями ветеранов спецоперации «Жизнь за други своя» была представлена на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в феврале этого года. Она имела успех и вызвала такой мощный отклик, что было принято решение продолжить выпуск.

