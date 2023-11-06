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«Нет ненависти и вражде»: полицейские и общественники региона проводят беседы со старшеклассниками и учащимися профильных образовательных учреждений

6 ноября 2023 17:06
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Встречи направлены на формирование нетерпимости у молодёжи к экстремистской идеологии.

В Самарской области сотрудники полиции и общественники присоединились к оперативно-профилактической акции «Нет ненависти и вражде».

В период с 1 по 10 ноября на территории Самарской области проводятся встречи, направленные на формирование нетерпимости у молодёжи к экстремистской идеологии.

Полицейские совместно с общественниками на постоянной основе проводят профилактические беседы со старшеклассниками и учащимися профильных образовательных учреждений.

Так, в Тольятти полицейские совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе в одном из колледжей города провели просветительскую беседу на тему профилактики терроризма и экстремизм в молодежной среде.

Сотрудники полиции рассказали студентам о видах ответственности за различные противоправные действия, разъяснили основные аспекты безопасной жизнедеятельности, дали советы, как не стать жертвой преступления, напомнили о вреде употребления спиртных напитков и табака, объяснив, чем опасны эти привычки.

Заместитель председателя Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов призвал студентов быть внимательнее и терпимее к своим близким и окружающим людям. Встреча прошла в формате живого общения, студенты задавали интересующие их вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы.

Помимо лекций, в рамках профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» в Тольятти состоялся круглый стол с участием сотрудников полиции, представителей Общественного совета при У МВД России по Тольятти и жителями города.

Участники круглого стола обсудили вопросы взаимодействия, направленного на недопущение противоправных действий на территории города Тольятти.

Также в зале оперативных совещаний МО МВД России «Похвистневский» состоялась расширенная встреча по вопросам предупреждения конфликтов на территории обслуживания. Присутствующие активно обсудили вопросы обеспечения правопорядка и воспитания молодёжи.

Аналогично с Тольятти и Похвистневским районом, на территории Камышлинского района проходят мероприятия, направленные на ознакомление школьников и студентов с разрушительными последствиями идеологии терроризма, формирование у них уважения и почтения к окружающим, а также нетерпимости к экстремистским проявлениям.

В рамках мероприятий сотрудники пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» и представители общественного совета при территориальном органе внутренних дел проводят встречи с учащимися образовательных учреждений. Мероприятия проходят в формате открытого диалога и сопровождаются демонстрацией тематических видеороликов.

Подобные мероприятия продолжаются на территории региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   freepik.com

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