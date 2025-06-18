Несовершеннолетним россиянам перестанут продавать зажигалки

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В России могут отказать в покупке зажигалок, если клиент не предоставит документ, доказывающий его совершеннолетие. Об этом РИА Новости рассказал юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что в стране с 1 марта начали действовать новые поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка, в соответствии с которыми нельзя продавать несовершеннолетним опасные бытовые товары, в которых содержится газ. Юрист подчеркнул, что точный список подобной продукции и порядок его формирования должен быть установлен российским правительством.

По словам Хаминского, продавец, у которого есть сомнения в возрасте покупателя, обязан потребовать документ, подтверждающий совершеннолетие. Если такого документа не будет, зажигалку не продадут. Подтвердить совершеннолетие покупателя при дистанционной торговле можно будет способом, который установит правительство.