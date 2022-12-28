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Непосредственно на встречу Нового года половина опрошенных планирует потратить от 1 до 5 тыс. рублей на человека, та же ситуация была и год назад. 12% готовы уложиться в 1 тыс. рублей, 22% - потратить от 5 до 10 тысяч. При этом почти 40% опрошенных планируют свои расходы на праздник на уровне прошлого года, еще около 30% ожидают роста трат на новогоднюю ночь и столько же - их уменьшения. Причем тех, кто готов увеличить расходы на праздник, в этом году стало меньше, а тех, кто собирается их сократить, - больше.

Такие результаты показал проведенный ВТБ опрос, который есть в распоряжении ТАСС.

Как показал опрос, 27% респондентов не считают предпраздничные акции выгодными, почти столько же (30%) планируют купить подарки именно на распродаже. "Как и год назад, четверть аудитории планирует потратить на подарки крупные суммы (33% против 39% в прошлом году). При этом увеличилась доля планирующих относительно недорогие подарки от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (22% против 18%). Совсем не планируют дарить подарки лишь 7% опрошенных", - уточнили в ВТБ.

Опрос проводился в декабре в городах России с населением 100 тыс. человек и более среди 1,5 тыс. клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет.