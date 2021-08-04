Некоторые российские регионы ждет жара до 43 градусов

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Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже 30 градусов <...> До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление, — сказал он.

Так, на Черноморском побережье в районе Сочи синоптики прогнозируют до 35 градусов, в Симферополе — 30-37, в Севастополе — 30-35.

В континентальных регионах юга России будет еще жарче.

"На нижней Волге, в Астраханской области очень жарко. До 43 градусов в Волгоградской области, в Ростовской тоже до 43 градусов, как и на юге Ставрополья", — добавил Вильфанд.

Он также рассказал, что в центре Европейской России к концу недели температура поднимется до 30, но будет дождливо.