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Некачественные продукты смогут направлять на переработку в корм для животных

1 ноября 2023 21:07
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В Минсельхозе изданию пояснили, что под некачественную продукцию попадают фальсификат, продукты без маркировки, товары без сопроводительных документов и другие.

Минсельхоз подготовил проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2024 года в РФ появятся правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ). С ее помощью ритейлеры и производители смогут направлять некачественные продукты на переработку в корм для животных, пишут «Известия».

В Минсельхозе изданию пояснили, что под определение некачественной продукции попадают фальсификат, продукты без маркировки, товары без сопроводительных документов и другие.

Для них можно будет заказать ветеринарно-санитарную экспертизу. Ее должны проводить специалисты Госветслужбы после обращения торговой сети или производителя товаров.

В ходе ВСЭ эксперты оценивают внешний вид продукции, сопроводительные документы к ней, если они есть, состояние упаковки, они же отбирают пробы для лабораторных исследований. Также экспертам понадобятся результаты уже проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, это исследование нужно, чтобы доказать — продукты можно не уничтожать.

Все эти манипуляции строго регламентированы по времени. Результатом экспертизы должен стать запрет или разрешение на использование продукции в корм животных.

Сейчас в силу требований законодательства оборот некачественной пищевой продукции в торговых сетях запрещен, сказали «Известиям» в Минпромторге. Такую продукцию утилизируют.

 

Фото:   freepik.com

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