Нейросеть впервые сделала модернизацию логотипа и оформления эфирного пространства Пятого канала

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Пятый канал впервые сделал эфирное оформление и провел рестайлинг логотипа с помощью искусственного интеллекта. Часть нового дизайна была представлена на презентации телевизионного сезона 2023-2024 еще 5 октября. На сегодняшний день подготовлен пакет визуальной айдентики. Трансформация формы логотипа выражена в четких прямых линиях, появился объем, ушли округлые формы, стало больше устойчивых элементов. Эфирные идентификационные ролики получили более широкую цветовую палитру, жанровую и сезонную принадлежность по временам года.

Ведущим стилем был выбран фотореализм. В основе нового логотипа – ромб. Скошенные углы цифры пять теперь располагаются не только в верхнем углу, но и по всему периметру. В цветовую палитру эфирной анимации кроме привычного красного добавлены белый и градации серебристо-серого.

Изначально были составлены промты на новый логотип для нейросети. Основным условием для искусственного интеллекта было сохранение фирменного и привычного телезрителям стиля. Нейросети на первом этапе выдали около 200 новых вариантов, из которых дизайнеры Пятого выбрали максимально подходящий по концепции. Следующий этап включал в себя прорисовку скетчей поверх выбранного изображения и выстраивание по сетке с учетом принципов золотого сечения, примерка визуала эфирного идентификатора бренда.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга Пятого канала:

- Красный цвет для нас символизирует любовь. К зрителю, к своим проектам. Но за последнее время линейка собственного производства канала значительно расширилась, потому и увеличилась цветовая гамма логотипа. Белый – открытость и легкость. Серебристо-серый – движение вперед, новые технологии, постоянно меняющийся мир, но вместе с этим это и мудрость, и опыт.

В эфире красный и белый цвета в логотипе будут постоянно менять друг друга.

Значительно расширена цветовая палитра и эфирного пространства. В его оформлении появились бежевые, голубые, светло-серые оттенки. Кроме того, используются тематические ролики с логотипом.

Ольга Оганезова, заместитель директора Дирекции программ и маркетинга, начальник Управления маркетинга Пятого канала:

- Таким образом мы показываем устойчивость бренда, его стремительное развитие и разнообразие - многогранность контента канала. Кроме детективных айдишек у нас появились стилизованные мужские и женские, сезонные, универсальные, минималистические, урбанистические. В разработке находятся еще визуалы, которые будут отражать работу некой механической конструкции как единой системы и многие другие.

Свое развитие в нейросетях получил и проект «Библиотека захватывающих историй на Пятом». Главным действующим лицом становятся книги в различных фантазийных интерпретациях и интерьерах.

Новое оформление эфира можно увидеть уже 7 ноября.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала