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«Неделя мужества»: сотрудники ОМОН организовали день открытых дверей для самарских школьников

29 апреля 2021 14:09
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Сотрудники ОМОН устроили для ребят экскурсию в свой музей, рассказали о боевом пути подразделения.

В рамках акции «Неделя мужества», проводимой в преддверие Дня Победы Управлением Росгвардии по Самарской области, сотрудники ОМОН организовали день открытых дверей для учащихся школы №171.

Гостями отряда стали 9-классники. Сотрудники ОМОН устроили для ребят экскурсию в свой музей, рассказали о боевом пути подразделения. Созданный в далеком 1988 году, отряд особого назначения в общей сложности свыше 70 раз выезжал в служебные командировки по субъектам Российской Федерации, в том числе на Северный Кавказ. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий, более 600 сотрудников самарского ОМОН удостоены государственных и ведомственных наград, 14 – орденов Мужества и свыше 130 – медалей «За отвагу». Бойцы ОМОН рассказали школьникам о своих коллегах, геройски погибших при исполнении служебных обязанностей.

Сотрудники Росгвардии организовали для ребят выставку оружия и техники. Любой желающий мог потренироваться в сборке-разборке пистолета Макарова, примерить на себя костюм взрывотехника ОМОН, в котором специалисты обезвреживают взрывные устройства, сфотографироваться в десантном отсеке БТР-80.

В рамках дня открытых дверей сотрудники ОМОН рассказали о перспективах службы в Росгвардии, в том числе о возможности поступления в ведомственные вузы, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии СО.

 

Фото:  Управления Росгвардии СО

 

 

Теги: день открытых дверей ОМОН

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