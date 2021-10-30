Не стало советского и российского диктора, народного артиста СССР Игоря Кириллова 

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Советский и российский диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, передает ТАСС.

"Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время", - сообщил в субботу Первый канал.

"Образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать," - добавил ведущий канала.

Причина смерти не сообщалась. Однако позднее помощник Кириллова Сергей Рублев уточнил, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний. "У него были, как и у всех людей пожилого возраста, возрастные хронические заболевания", - сказал он ТАСС.

По его словам, Игорь Леонидович ушел ночью во сне. "Он просто утром не проснулся", - добавил он, уточнив, что это произошло в больнице.

"Он еще вчера был бодр и весел, говорил о том, что никакой ковид его голыми руками не возьмет. Плюс он готовился к программе "Секрет на миллион". То есть уходить в его планы совсем не входило", - сказал собеседник ТАСС.

Фото: Александр Щербак/ТАСС