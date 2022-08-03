Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!

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Наш регион снова в центре культурных событий. В последний месяц лета пройдет 10 мероприятий, необходимых к посещению. Планируйте свой культурный досуг интересно!



Фестиваль оркестровых музыкантов «КЛАССИКА OPEN FEST» (с 4 по 26 августа).

В настоящее время проходит фестиваль «КЛАССИКА OPEN FEST». В этом году в Тольятти впервые созданы три молодежных оркестра – русский, симфонический и джазовый. Оркестры исполнят несколько концертов в Тольятти, Ульяновске, Димитровграде, Альметьевске, Жигулевске и Самаре. На многие из концертов вход для публики будет свободный. Программа фестиваля представлена на официальном сайте Тольяттинской филармонии: http://filarman.ru/openfest22/



Фестиваль «Репин навсегда» (село Ширяево, 5 августа).

Ежегодный праздник объединяет самые разные виды искусства – театр, музыку, скульптуру и, конечно же, живопись. Главный его девиз – это мысль о том, что наследие Репина всегда актуально и является основой, на которой современные артисты взаимодействуют с классическими традициями. Подробности на сайте Самарского художественного музея: https://artmus.ru/exhibitions/id-866.html



VI Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий ART&COOL 2022 (город Кинель, 6 августа). Фестиваль направлен на выявление талантливой молодежи. На празднике состоится гала-концерт победителей фестиваля. Современные танцы, выступления кавер-групп, театральные представления и косплей-дефиле. Фестиваль красок. Фуд-зона, маркет, релакс-зона и другие интерактивные и развлекательные площадки. Подробнее на странице фестиваля: https://vk.com/articoolfest



VII Областной (открытый) фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик» (село Павловка, усадьба А.А. Бостром — природная среда, Красноармейского района, 13 августа). Состоится выступление самодеятельных театральных коллективов, дефиле лауреатов номинации «Театральный костюм сказочного героя», будут звучать произведения русских и советских писателей в прозе и представлена выставка конкурса «Любимый сказочный герой», организован ремесленный базар мастеров.

Подробности: https://vk.com/wall139081755_1827?w=wall-73428278_5230

А также на странице: https://kult-krasn.smr.muzkult.ru/news/82806781



Фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы» (город Сызрань, с 18 по 21 августа). В Фестивале примут участие творческие коллективы из России и республики Беларусь. В числе российских участников: духовые оркестры и инструментальные ансамбли из Москвы, Татарстана, Воронежа, Екатеринбурга, Саратова, Ульяновска, Самары и Сызрани. Подробности на странице фестиваля: https://vk.com/trubfest



Фестиваль набережных «ВолгаФест» (в городе Самара, с 23 по 28 августа). Тема в 2022 году — «Детство». Место проведения: 1-ая очередь набережной. Целых 6 дней на старой самарской набережной будут происходить чудеса, которые вернут взрослым детство, а дети увидят, какими на самом деле были мамы и папы, бабушки и дедушки до того, как забыли о том, что такое мечтать. Спектакли и мастер-классы, концерты на пляже с лучшим в мире видом на Волгу и заходящее солнце. Подробности на странице фестиваля: https://vk.com/volgafest_com



Детско-молодежный фестиваль имени Валерия Грушина (Мастрюковские озера, с 18 по 21 августа). Фестиваль пройдет на территории Грушинской поляны в районе Мастрюковских озер у железнодорожной платформы 135 км (платформа имени Валерия Грушина). Подробности на странице фестиваля: https://vk.com/grushinskij_molodoy



Областной фестиваль «Rock над степью-2022» (село Большая Глушица, 27 августа). В фестивале примут участие вокально-инструментальные ансамбли, музыкальные группы и солисты из Самарской области и со всей России. Подробности на странице фестиваля: https://vk.com/rockoverthesteppe



V межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «ЯБЛОЧНЫЙ ФЕСТ» (на центральной площади села Сергиевск, 27 августа). Праздничный финал «Яблочного Феста» пройдет с народными гуляниями и мастер-классами. Подробности на сайте: http://www.sergcultura.ru/



Всероссийская акция «Ночь кино». Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. Подробности федеральной акции будут собраны на сайте: https://cinemanight.culture.ru/

Следите также за новостями и обновлением афиши в группе самарского кинотеатра Художественный (ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой): https://vk.com/cinema.samara