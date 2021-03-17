Названы самые угоняемые автомобили

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Как стало известно по результатам опросов страховых компаний, в феврале 2021 года больше всего было угнано автомобилей следующих марок: Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.

Также к наиболее угоняемым маркам автомобилей относятся: Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80. Также названы и наиболее популярные у угонщиков бренды: Range Rover, Lexus и Mercedes-Benz.

В страховой компании «МАКС» считают, что в начале 2021 года выросло количество угонов автомобилей Volkswagen Tiguan и Lada Vesta. К таким автомобилям, как Hyundai Tucson и Hyundai Creta, а также Kia Optima интерес угонщиков, наоборот, снизился.

В «АльфаСтраховании» отметили, что активность автомобильных угонщиков вернулась к уровню до коронавирусной пандемии, передает samarskie-voditeli.ru.

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