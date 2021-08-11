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Названы самые агрессивные породы собак

11 августа 2021 19:52
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Многое зависит от ситуации в человеческой семье.

Согласно последним исследованиям, домашние собаки обладают врожденной способностью понимать жесты человека, интонации и даже отдельные слова. А вот их нрав определяется внешними обстоятельствами. Оказывается, на характер животного могут влиять совершенно неожиданные вещи, пишет РИА Новости.

Многое зависит от ситуации в человеческой семье. Так, первая собака хозяина или единственная в доме в среднем злее и задиристее сородичей. К таким выводам пришли ученые из Хельсинского университета (Финляндия), проанализировав данные более о девяти тысячах животных 20 разных пород.

Исследователи попросили финских собаководов ответить на вопросы онлайн-анкеты, которые, в частности, касались агрессивности их питомцев, повышенной чувствительности к шуму, боязни высоты, тревоги во время разлуки с хозяином и гиперактивности. Кроме того, указывали пол, возраст, породу животных.

На основе этой информации построили статистическую модель и установили, что сильнее всего склонность к агрессивному поведению коррелирует с боязливостью собаки и ее чувствительностью к шуму. Также выяснилось, что сильную враждебность к незнакомцам чаще проявляют единственные псы в доме. А вот если животные живут вместе с сородичами, они, как правило, более спокойны и дружелюбны.

Кроме того, у людей, впервые заведших питомца, собаки вели себя агрессивнее. Вероятно, более опытным хозяевам удается решать проблемы с агрессией на ранних этапах, предполагают авторы работы.

Также среди значимых факторов ученые назвали пол, возраст и размеры животных. В частности, более агрессивны обычно пожилые особи, кобели и маленькие собачки.

Что касается пород, то особенно непростым характером отличаются длинношерстные колли, карликовые пудели и миниатюрные шнауцеры. А вот лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и лапонский пастух — добряки.

С возрастом нрав собаки может меняться, считают американские исследователи. Важны и отношения между питомцем и хозяином.

Ученые из Мичиганского университета выделили пять базовых характеристик: боязливость, активность, способность к дрессировке, агрессивность к людям и другим животным.

Опросили свыше полутора тысяч владельцев собак разных пород о поведении питомцев в различных ситуациях: дома, на прогулке, при больших скоплениях народа. Возраст животных — от нескольких месяцев до 15 лет. Также учитывали сведения о здоровье собак.

Черты характера сильно коррелировали с возрастом животного. Так, лучше всего дрессировке поддавались особи старше 7,4 года. При этом самыми обучаемыми были наиболее болезненные. Кроме того, возрастные собаки, особенно кобели, чаще кусались.

Также ученые обратили внимание на связь с характером хозяина. В частности, у экстравертов питомцы более активны, у мягких, дружелюбных людей и собаки общительные. При этом хозяева, считающие, что их подопечные легко поддаются дрессировке, как правило, особенно крепко к ним привязаны.

По мнению ученых Венского университета (Австрия), активные и дружелюбные собаки бывают у людей, открытых новому опыту, потому что они могут копировать черты характера хозяев. Верно и обратное: приветливые и веселые питомцы помогают человеку справиться со стрессом.

В нескольких экспериментах приняли участие 132 человека и их собаки разных пород. Исследователи моделировали стрессовую ситуацию, а потом измеряли у животных сердцебиение, уровень кортизола в слюне — его называют гормоном стресса — и оценивали реакцию на угрозу.

Выяснилось, что в трудных условиях и у собак, и у их хозяев включались механизмы взаимной психологической адаптации. Иными словами, животные, с одной стороны, копировали тревожное поведение человека, а с другой — ослабляли стресс у людей, успокаивали их.

Как отмечают авторы работы, хозяева и собаки — это социальные пары. Собаки чувствительны к эмоциональному состоянию человека и умеют отражать наши эмоции.

 

Фото из открытых источников

Теги: агрессивные собаки исследование

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