Названы категории граждан с правом получения одновременно двух пенсий

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Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» назвала категории граждан с правом получения одновременно двух пенсий, передает РБК.



По ее словам, такая возможность есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.



«В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», — добавила сенатор, уточнив, что речь идет о тех, кто заработал пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успел выработать стаж и нужное количество пенсионных баллов. Вместе с тем Бибикова отметила, что в данном случае назначается только страховая часть пенсии (пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой).



Также замглавы комитета сообщила, что с 1 августа должны повысить пенсии работающим пенсионерам. «Подчеркну, речь идет не об индексации, а о перерасчете», — отметила она.



По ее словам, на повышение могут рассчитывать пенсионеры, которые работали в предшествующем году. При этом неважно, сколько времени они работали — месяц, два или весь год. «Условие в данном случае другое — за этот период работы за них должны быть уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд», — пояснила сенатор.



В марте в Совфеде поддержали идею индексации пенсий новой категории граждан. В верхней палате парламента предложили освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. В Совфеде указали, что большинство старших по домам — пенсионеры, однако отчисления в фонд социального страхования фактически переводят их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена.



