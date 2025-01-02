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Названы условия выхода на пенсию в 2025 году

2 января 2025 11:26
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Названы условия выхода на пенсию в 2025 году

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, какие условия потребуется выполнить для выхода на пенсию в 2025 году. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Виноградов назвал условия выхода на пенсию в 2025 году и исключил эту возможность при получении выплаты по старости. Он объяснил, что для этого требуется получить определенное число индивидуальных пенсионных коэффициентов и лет стажа.

«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК», — подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в январе 2025 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступят в силу новые нормы миграционного законодательства, а также ужесточится ответственность за продажу электронных сигарет подросткам, пишет Лента.

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