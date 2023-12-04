Названы регионы — лидеры по отсутствию среди населения вредных привычек

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Республики Северного Кавказа – Чечня, Дагестан и Ингушетия — оказались в лидерах рейтинга регионов, в которых жители наименее привержены вредным привычкам, в конце списка – регионы Сибири и Дальнего Востока, свидетельствует исследование РИА Новости*.



Как считали рейтинг



Рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек подготовлен экспертами РИА Новости на основе данных официальной статистики.

Распространение вредных привычек — одна из актуальных проблем российского общества. Бороться с ними возможно только при реализации комплекса мер и, что еще более важно, желания самого населения качественно изменить жизнь и начать заботиться о своем здоровье. Антитабачные и антиалкогольные кампании способствуют увеличению числа приверженцев ЗОЖ среди молодых людей, но о полном искоренении вредных привычек говорить еще рано, считают эксперты.

В основе рейтинга лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При его расчете учитывались потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.



Использовались показатели за последние три года (2020-2022 годы), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий показатель региона говорит о меньшей распространенности там вредных привычек.



В лидерах – Северный Кавказ



Лидирующая тройка по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Как и год назад, первую строчку рейтинга занимает Чеченская Республика, вторую — Дагестан, а третью — Ингушетия. Высокие позиции в списке регионов по таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, свидетельствуют о низкой распространенности вредных привычек в этих республиках Северного Кавказа, чему в немалой степени способствуют сложившийся веками образ жизни и строгие традиции, отмечают составители рейтинга.

Кроме вышеперечисленных северокавказских республик, в лидирующую группу рейтинга вошли Ульяновская область, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Рязанская область, Республика Марий Эл и Брянская область.



По сравнению с результатами прошлого года в этой группе произошла небольшая ротация: Республика Башкортостан улучшила свой итоговый результат на 5,4 балла и вошла в число лидеров, а Тамбовская область, наоборот, покинула первую десятку. Кроме того, внутри группы также произошли изменения, наиболее заметные из которых заключаются в том, что Рязанская и Брянская области потеряли по три и две позиции, сместившись на восьмое и десятое места соответственно, а Кабардино-Балкария, Волгоградская область и Марий Эл улучшили свое положение и прибавили по одной позиции, заняв пятое, шестое и девятое места соответственно.



Во всех регионах лидирующей группы есть как сильные, так и слабые стороны. Низкое потребление табачных изделий, что отражается на высоких позициях по данному показателю, характерно для всех регионов первой десятки. Также все перечисленные регионы находятся в верхней половине или середине списка по показателям смертности от причин, вызванных употреблением спиртного, и преступлений, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Слабыми сторонами для ряда регионов первой десятки являются объемы потребления алкоголя и показатели, характеризующие распространение наркотических средств.



Аутсайдеры рейтинга

В замыкающей рейтинг десятке также произошли некоторые изменения. В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Хакасии, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалина, Забайкалья, Магаданской, Амурской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии и Карелии.



Наиболее заметные позитивные изменения в последней десятке рейтинга показали Удмуртия, которая улучшила свои позиции и в рейтинге 2022 года поднялась на 77-е место, а также Амурская область, занявшая 79-ю позицию. Самое существенное ухудшение позиций в последней десятке — у Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые потеряли по семь позиций и заняли 76-ю и 78-ю строчки рейтинга соответственно.

Как отмечают специалисты, наиболее острой проблемой всех регионов, входящих в замыкающую рейтинг группу, остается употребление алкоголя и его последствия. По-прежнему самые высокие продажи спиртного в пересчете на одного взрослого человека наблюдаются в Сахалинской области. Кроме того, в регионах данной группы достаточно высоки показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения. Для большинства регионов в этой группе характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.

*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.