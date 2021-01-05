Названы портящие цвет зубов продукты

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Директор института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева в интервью агентству "Москва" перечислила продукты, которые негативно влияют на цвет зубов, передает РИА Новости.

По ее словам, сильнее всего окрашивают зубы черника, черная смородина, свекла, вишня и красное вино. Врач объяснила, что в этих продуктах сочетаются кислота и красящие пигменты.

Для красивой улыбки следует отказаться и от цветных газированных напитков, большинства специй и соусов.

Зубы также могут темнеть из-за регулярного употребления кофе и чая.

"Чай и кофе, безусловно, окрашивают зубы. Причем чай — гораздо сильнее. Это связано с наличием в нем, кроме пигментов и кислот, еще и танинов", — уточнила Макеева.

Специалист рекомендовала после каждого приема чая или кофе споласкивать рот или применять зубную пенку с ферментами.

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