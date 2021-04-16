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Названы основные причины смертности самарцев в прошлом году

16 апреля 2021 09:45
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Названы основные причины смертности самарцев в прошлом году

Коэффициент общей смертности в регионе в 2020 году составил 16,6 на 1000 населения, показав рост 24,8% к уровню 2019 года. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе в прошлом году по предварительной оценке специалистов составит 70,5 лет. Статистику озвучили на итоговой коллегии областного министерства здравоохранения 9 апреля.

Наибольший вклад в структуру смертности за 2020 год внесли болезни системы кровообращения + 32,4% (+ 5293 человека) и органов дыхания +294 % (+ 2084 человека).

За год удалось стабилизировать эпидемиологический процесс с ВИЧ-инфекцией: первичная заболеваемость снизилась до 69,4 (против 89,9 в 2019 году), смертность снизилась до 31,5 случая на 100 тысяч населения (было 32,9).

Положительная динамика отмечена и по туберкулёзу: снижение заболеваемости на 17,4%, распространенности со 104,6 до 85,4 на 100 тысяч населения, а также снижение смертности на 4,9%.

В наркологической службе региона отметили свои успехи: снижение общей заболеваемости на 14,7%, в том числе и среди подростков — с 516,96 до 375,38 на 100 тысяч населения. Показатель первичной заболеваемости наркологическими расстройствами снизился ещё больше — на 27,5% .

Несовершеннолетних, впервые в жизни зарегистрированных в 2020 году, оказалось почти в два раза (на 41,7%) меньше, чем в 2019 году – 144 человека (было 247).

Самарцы стали чаще избавляться от зависимости: показатель снятия с учета пациентов с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в связи с их выздоровлением, в Самарской области оказался больше (4,7), чем в ПФО (3,5) и России в целом (3,8), пишет Обозрение.

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