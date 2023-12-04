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Названы наиболее распространённые пункты соцпакетов в Самаре

4 декабря 2023 10:10
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Названы наиболее распространённые пункты соцпакетов в Самаре

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей из Самары.

В каждой второй компании самыми популярными составляющими компенсационного пакета являются обучение за счет работодателя (49%), корпоративные мероприятия (47%) и подарки к праздничным датам (43%). В 32% компаний работодатели оплачивают сотрудникам связь и интернет, в 29% — помогают материально в сложных жизненных ситуациях. Еще 29% компаний предоставляют возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании. В 22% компаний сотрудники питаются бесплатно или получают компенсацию на питание. 20% работодателей предоставляют сотрудникам служебный транспорт. Полисом добровольного медицинского страхования и дополнительными днями отпуска пользуются сотрудники 15% компаний, еще столько же работодателей предоставляют служебное жилье или компенсируют расходы на аренду. 10% работодателей финансируют абонементы сотрудников в спортклубы или бассейн. По 7% работодателей практикуют доплаты к отпускным выплатам, предоставляют льготные путевки и оплачивают сотрудникам проезд на общественном транспорте. В 4% компаний сотрудники имеют право на беспроцентную ссуду, в 2% — на оформление льготного кредита или ипотеки. Помощью корпоративного юриста, финансиста или психолога могут воспользоваться сотрудники 1% компаний.

У 8% работодателей компенсационный пакет отсутствует, они предоставляют работникам только соцпакет, гарантированный ТК РФ.

Теги: Опрос

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