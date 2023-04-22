Названы категории россиян с самой большой пенсией

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Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов назвал категории россиян с самой большой пенсией. По его словам, наибольшие выплаты будут у представителей тяжелых профессий, а также у жителей Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем, передает агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что также существует пенсия за выслугу лет, она начисляется федеральным гражданским служащим при условии стажа не менее 18,5 лет, военнослужащим, космонавтам, работникам летно-испытательного состава.

Порядок расчета пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и ее размер. Например, жители Крайнего Севера и приравненных к нему регионов получают надбавку за тяжелые условия труда, вне зависимости от квалификации и типа работы. Ее размер зависит от суровости климатических условий, пишет Лента.