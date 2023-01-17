Названы имена победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» сезона 2022-2023 годов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Уточняется, что международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года.
Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России
Он был одним из авторов Закона  Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в РФ»,  ряда других федеральных законов.
В Самаре ушел из жизни Заслуженный врач РСФСР Владимир Шевский
Владислав Шитов - автор единственного гола в товарищеском матче против «Сумгаита».
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов поделился эмоциями от матча и сборов
«Крылья Советов» – «Сумгаит» (Азербайджан) – 1:0 .
В первом матче сборов "Крылья Советов" одержали победу
Подозреваемый получил в несколько приемов взятку от индивидуального предпринимателя  за общее покровительство и попустительство по службе.
В Самарской области замначальника налоговой службы подозревается в получении взятки
Несколько месяцев в реанимации, 5 оперативных вмешательств.
Самарские врачи спасли пациента с осложненной формой спаечной болезни органов брюшной полости
Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы «Мир» и обладает расширенным функционалом.
Ровно год назад стала доступна подача заявки на получение Карты жителя Самарской области в электронной форме
Сотрудники швейного коворкинга "Территория моды", который создан прошлым летом, недавно приступили к массовому выпуску нового изделия.
Самарские швеи и волонтеры освоили производство кровоостанавливающих жгутов для бойцов СВО
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.29
0.72
EUR 73.83
0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названы имена победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» сезона 2022-2023 годов

17 января 2023 17:18
158
В региональном этапе приняли участие свыше 1000 человек, представляющие 86 детских и молодежных театральных коллективов.

В очередном творческом сезоне в региональном этапе фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» приняли участие свыше 1000 человек, представляющие 86 детских и молодежных театральных коллективов Самарской области.

86 видеоверсии спектаклей из 18 муниципальных образований Самарской области (городских округов Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, муниципальных районов Большечерниговский, Волжский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шенталинский) отсмотрело жюри регионального этапа конкурса. В состав жюри вошли ведущие деятели культуры Самарской области под председательством Мальцева Александра Александровича, заведующего кафедрой театральной режиссуры, доцента кафедры актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проходит по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. За это время проект стал заметным культурным событием в жизни Самаркой области. Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров в рамках заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» отмечал важность проведения окружного проекта «Театральное Приволжье».

По итогам регионального этапа фестиваля решением регионального экспертного жюри были определены лауреаты (1, 2, 3 место) в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области».

 В номинации «Лучший детский спектакль» победителями стал  МБУДО «ЦВР «Крылатый» городского округа Самара, Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек», спектакль «Слово о полку Игореве» (режиссер – Виктор Николаевич Михайлов).

 «В этом году чаша качнулась в сторону детских спектаклей. Мы с удовольствием смотрели детские спектакли. Там есть прекрасные сценографические решения, прекрасные актерские работы. Самое удивительное, что иногда, их настоящая искренность позволяет поверить тому, что происходит на сцене, проникнуться и жить этой историей», - поделился Вадим Горбунов, доцент кафедры актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского института культуры, член жюри регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов ПФО «Театральное Приволжье».

В номинации «Лучший молодежный спектакль» победил АНО МЦКТИ «Место действия» городского округа Самара театральный коллектив «Форма Т», спектакль «Вдовы» по одноименной пьесе Славомира Мрожека (режиссер - Чепыжов Андрей Сергеевич).

«Театральные критики, театроведы отмечают очень высокий уровень работы режиссеров постановок, принявших участие в конкурсе. Отрадно было слышать, что отдельные спектакли просто покоряют сердца профессионалов, которые входят в число экспертного жюри. Есть спектакли самодеятельных театров, которые смело могут конкурировать и с профессиональными театрами», ­– отметил директор Агентства социокультурных технологий, организатор регионального этапа фестиваля Игорь Жаткин.

Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» запланирована на февраль 2023 года в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Лауреаты (1 место) в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области» будут награждены дипломами и денежными поощрениями на постановку нового спектакля, лауреаты (2,3 место) - дипломами и памятными сувенирами. Обладатели званий «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» - дипломами и памятными сувенирами.

Татьяна Петрова, руководитель Детского народного театрального коллектива «Смешные непоседы» МКДЦ «Россия» м.р. Кошкинский, участник конкурсного отбора: «Сейчас конечно есть очень много конкурсов, мы участвовали в конкурсах разного уровня. Чем нравится этот фестиваль: во-первых,  очень компетентное жюри, очень серьезное и профессиональное, во-вторых, в отличие от коммерческих они очень объективно, справедливо и профессионально судят, говорят о наших ошибках и единственное, что можно было бы добавить, хотелось бы, чтобы с фестивалем проводились бы и мастер-классы. Ребята чувствуют свою ответственность. Все-таки это фестиваль масштабный, крупный, и действительно, когда ребята из села занимают места – это действительно очень приятно, они по-настоящему и искренне радуются».

Видеоверсии спектаклей-победителей регионов Приволжского Федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. Подведение итогов фестиваля пройдет в формате видеотрансляции с подключением региональных студий 27 марта 2023 года в День театра.

Победители фестиваля получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового театрального спектакля.

Церемония награждения победителей фестиваля пройдет в апреле 2023 года в городе Ижевск Удмуртской Республики.

Ответственными за организацию регионального этапа фестиваля являются министерство культуры Самарской области и министерство образования и науки Самарской области. Организатор регионального этапа фестиваля: Агентство социокультурных технологий.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
317
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
17 января 2023  10:47
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
250
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
17 января 2023  09:08
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
294
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
16 января 2023  13:15
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
1682
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
16 января 2023  13:00
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
2542
Весь список