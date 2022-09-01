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Названы главные тревоги родителей подростков в Самаре

1 сентября 2022 09:32
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Названы главные тревоги родителей подростков в Самаре

Каждого пятого родителя в Самаре больше всего тревожит зависимость подростков от интернета. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители учеников 9—11 классов из Самары.

Родительская тревожность рождается вместе с ребенком. Только 1 из 4 родителей подростков может похвастаться тем, что спокоен за свое чадо. 21% больше всего беспокоятся по поводу зависимости детей от интернета. Каждый девятый отмечает, что ребенок не желает учиться. 12% родителей тревожатся по поводу отсутствия у подростка увлечений и жизненных ориентиров. Замкнутость ребенка или, напротив, его чрезмерная эмоциональность беспокоит по 10% родителей. Лень и домоседство — по 8%. Опасения по поводу здоровья подростка, в частности, неправильного питания, нелюбви к спорту, ночных бдений, испытывает каждый пятый родитель. Еще 5% тревожит упрямство ребенка. Вообще, многие личные качества подростка внушают родителям опасения: среди них раздражительность и апатия (по 4%), забывчивость и агрессивность (по 3%), несамостоятельность, эгоизм, спешка и неаккуратность (по 2%). Еще 2% родителей говорят, что их подросток мало читает. Другие поводы для тревог назвали 7%: среди них гиперответственность, перфекционизм и слишком быстрое, по мнению старшего поколения, взросление.

Отцы чаще беспокоятся по поводу digital-зависимости, невнимательности и спешки подростков. Матери — по поводу отсутствия желания учиться и таких личных качеств как лень, упрямство, вспыльчивость, апатия, агрессивность, замкнутость, эмоциональность и неаккуратность.

Время проведения: 1—26 августа 2022 года

Теги: Опрос

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