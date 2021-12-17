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Названа стоимость новогоднего стола в 2021 году

17 декабря 2021 19:46
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Весь новогодний стол в 2021 году будет стоить россиянам 6286 рублей против 5729 рублей в 2020-м.

Весь новогодний стол в 2021 году будет стоить россиянам 6286 рублей против 5729 рублей в 2020-м, не считая алкогольных напитков. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет», которое поступило в редакцию «Известий» в пятницу, 17 декабря.

Традиционный новогодний стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов оливье, «Мимоза» и селедки под шубой, бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков. Аналитики ориентировались на средние цены всех ингредиентов для приготовления блюд.

В этом году россияне начали готовиться к Новому году в первых числах декабря, покупая товары долгого хранения для праздничного стола.

Так, за первые две недели декабря граждане купили в два раза больше красной икры, чем за тот же период год назад. По сравнению с ноябрем спрос на икру увеличился на 32%. Ноябрь и декабрь — месяцы наибольшего спроса на икру, самый низкий спрос наблюдается в апреле и июне. За один раз обычно покупают одну банку этого продукта. Чаще всего этот деликатес приобретают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.

 

Фото:   pixabay

 

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