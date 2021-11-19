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Названа дата открытия нового самарского зоопарка

19 ноября 2021 10:44
63
Названа дата открытия нового самарского зоопарка

В Министерстве культуры Самарской области рассказали о планах по строительству нового зоопарка для Самары.

Он будет отвечать всем требованиям по содержанию животных. Строительство нового зоопарка будет проходить с привлечением частных инвестиций и пройдет в несколько этапов, первый этап начнется в 2022 году. Общая площадь будущего зоопарка составит 18 гектаров.

Вопрос о новом зоопарке стал актуальным уже в 2012 году. Чиновники предлагали разные варианты размещения, которые должны соответствовать необходимым требованиям: достаточная площадь для размещения животных, хорошая транспортная доступность, условия комфортного посещения для людей, готовность собственников земли сотрудничать и помогать в реализации значимого для губернии проекта.

До 1 января 2022 года ГБУ «Самарский зоопарк» должен пройти лицензирование, из-за несоответствия вольеров некоторых видов животных (крупные хищники, приматы) новым требованиям зоопарк не сможет получить лицензию. На имеющейся территории зоопарка 0,58 гектара постройка новых или модернизация старых вольеров для приведения их в соответствие с нормативами невозможна.

— Уже в 2022 году на новой территории зоопарка будут размещены крупные хищники и приматы. У них будут новые, просторные вольеры, соответствующие текущим требованиям законодательства. Очень надеюсь, что в конце 2022 года новый зоопарк примет своих первых посетителей. Сейчас мы активно работаем над решением этой задачи, — пояснила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

При этом министерство пока не сообщает, где точно будет расположен новый зоопарк. Есть информация, что площадку подобрали в микрорайоне Южный город, пишет 63.ру.

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