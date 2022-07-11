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Назван топ-3 симптомов эмоционального выгорания на работе

11 июля 2022 11:13
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Назван топ-3 симптомов эмоционального выгорания на работе

По мнению россиян, главные симптомы эмоционального выгорания — это потеря интереса к работе, хроническая усталость, апатия и раздражительность. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как распознать «выгоревшего» сотрудника? Не стали ли вы сами жертвой этого опасного для карьеры состояния? Каковы его признаки? Самым распространенным симптомом эмоционального выгорания россияне считают потерю интереса к работе: его назвали 35% респондентов. По 29% уверены, что «перегоревший» на работе специалист испытывает чувство хронической усталости и апатию. Повышенную нервозность относит к симптомам эмоционального выгорания каждый четвертый (25%). По 9% отмечают у «выгоревших» признаки агрессии и подавленного настроения, 8% — потерю мотивации, по 5% — депрессию, невнимательность и безынициативность. В том, что переживающий эмоциональное выгорание сотрудник отличается повышенной тревожностью и зачастую занимается прокрастинацией, убеждены по 4% россиян. Еще 16% назвали другие симптомы: упоминались частые болезни, безответственность, нарушение дисциплины, ненависть к коллегам и руководству, скука и проч.

Представительницы прекрасного пола более чутки к настроению окружающих: почти все перечисленные симптомы эмоционального выгорания чаще отмечали женщины. Тех же, кто считает одними из главных симптомов потерю мотивации и депрессию, чуть больше среди мужчин.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 399
  • Время проведения: 25 июня — 5 июля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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