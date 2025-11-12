Я нашел ошибку
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Назван самый короткий день в 2025 году

12 ноября 2025 10:43
136
Длина светового дня сократится до минимальных значений 21 декабря, составив 6 часов 59 минут 51 секунду, сообщила РИА Новости астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«Двадцать первого декабря 2025 года в 18.03 мск склонение Солнца на небесной сфере достигает минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора, это момент зимнего солнцестояния. Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли в этот день — максимальна, а продолжительность дня — минимальна. В начале декабря продолжительность светового дня составляет 7 часов 27 минут, 21 декабря — 6 часов 59 минут 51 секунда, к концу декабря месяца день увеличится до 7 часов 05 минут», — рассказала Кошман.

По ее словам, продолжительность светового дня начнет потихоньку расти и 21 июня 2026 года, в день летнего солнцестояния, составит 17 часов 33 минуты.

В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
231
Весь список