Назван размер задолженности по автокредитам в 2020 году

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Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщает, что общая задолженность россиян по автокредитам в 2020 году выросла до 56 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом задолженность увеличилась на 22,6% или на 10,3 млрд рублей. В статистику вошли просроченные платежи более чем на 90 дней. Всего таких задолженностей насчитывается 113 тысяч, тогда как в 2019 году их было 99 тысяч.

Проблемы с выплатами зафиксированы почти на каждой 15-ой ссуде, выданной банком на покупку автомобиля. Увеличение показателя объясняется коронавирусными ограничениями. Только в апреле 2020 года количество дефолтных ссуд увеличилось на 6%, тогда как среднемесячный показатель составлял ранее только 0,1%. Рост просрочек продолжался до конца августа, достигнув показателя в 15% роста. Этот показатель связывают с окончанием предоставленных каникул, после которых не все взявшие в банке заем смогли выйти из них успешно.

Эксперты ожидают стабилизации рынка и возвращения к докризисным показателям. Но рост неплатежей будет продолжен и далее. По прогнозу к концу года общий объем просрочек по автокредитам составит 64 млрд рублей, передает samarskie-voditeli.ru.