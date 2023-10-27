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Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области

27 октября 2023 14:04
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Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области

Дмитрий Азаров принял решение о назначении министром социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой.

В ходе личной встречи Регина Воробьева представила губернатору итоги проделанной работы министерства за предыдущий период. Дмитрий Азаров, заслушав доклад, отметил внимательное и бережное отношение Регины Воробьевой, которая возглавляет ведомство с октября 2021 года, ко всем заложенным традициям министерства, а также заботу о земляках.

«Традиционно наше министерство социально-демографической и семейной политики находится на передовых позициях в России. Не раз в Самарской области реализовывались проекты, которые становились модельными для всей страны. Но при этом вы вместе с коллективом инициируете и новые. Очень важные задачи ложатся на министерство во время проведения специальной военной операции, – подчеркнул губернатор и поблагодарил Регину Воробьеву за своевременное и успешное внедрение социальных паспортов семей военнослужащих. – Наша отработка с общественностью всех мер поддержки семей военнослужащих также была отмечена и на уровне Президента России».

Губернатор отметил вклад команды регионального министерства в разработку федеральных программ и проектов. «Рад слышать от наших коллег из федерального Правительства высокие оценки работы нашего региона по данному направлению. Знаю, что на регулярной основе вы привлекаетесь и к обсуждению проектов, которые вырабатываются на федеральном уровне. Самарская область готова, как и в предыдущий период, быть пилотной площадкой, реализовывать проекты и инициировать новые, делиться опытом с другими регионами», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Большое вам спасибо за оценку деятельности министерства. Рада работать в вашей команде. Я вижу в себе силы, новые идеи, понимаю все задачи, которые вы ставите», – сказала Регина Воробьева.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что министерство социально-демографической и семейной политики не подведет в решении ключевых на сегодняшний день задач. «Предстоит большая работа по защите интересов военнослужащих и их семей. Ни в коем случае здесь нельзя ослабевать внимание. Эта работа постоянная, ежедневная и требующая полной самоотдачи. Отдельное направление – это меры по поддержке семей с детьми. То внимание, которое Президент страны уделяет семьям с детьми, говорит о том, что это задача сегодня первостепенная», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что год от года объем средств на поддержку семей с детьми выделяется колоссальное финансирование: «На будущий год мы с вами закладываем дополнительные средства объемом около 15 млрд рублей». А всего в следующем году на обеспечение мер социальной поддержки семей с детьми панируется выделить 50 млрд рублей. «Это требует проведения большой работы по администрированию, принятию справедливых решений. Сфера очень тонкая. При этом мы с вами на постоянной основе смотрим наиболее сложные случаи по многодетным семьям. И я хотел бы вас попросить, чтобы практика помощи в самых сложных ситуациях, в том числе по обеспечению жильем многодетных семей и по приобретению автотранспорта, что стало хорошей практикой, ни в коем случае не останавливалась. При этом вопросы реабилитации, детского отдыха, социализации военнослужащих из фокуса вашего внимания уходить не должны», – сказал глава региона и пожелал Регине Воробьевой успехов в дальнейшей работе.

Напомним, что статус врио, который в настоящее время имеют руководители ряда министерств и структурных подразделений Правительства Самарской области, сохраняет за ними все полномочия для эффективного выполнения текущих задач, а также полную ответственность за свою работу.

По итогам рассмотрения отчетов о проделанной работе в предыдущий период, которые руководители министерств и ведомств представляют губернатору, Дмитрий Азаров проводит личные встречи. В ходе этих встреч актуализируются текущие направления работы и определяются приоритеты с учетом обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным и жителями региона задач.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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