Навка рассказала в соцсетях о встрече с Костомаровым после выписки фигуриста из больницы

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Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в Турине фигуристка Татьяна Навка встретилась с бывшим партнером по танцам на льду Романом Костомаровым и выразила уверенность в том, что они снова вместе выйдут на лед.

"Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной (Домниной, женой Костомарова - ред.) у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись. Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя. Уверена, что все твои поклонники, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду", - написала Навка в Telegram-канале.

В начале июля 46-летнего спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.

Фото: соцсети Татьяны Навки